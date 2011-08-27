ATV ile tur öldürdü





T24 - Kır pikniğine giden lise öğrencisi Orhan Gümüş kullandığı ATV’yle ağaca çarptı. Ağır yaralanan Gümüş, hayatını kaybetti.





Vatan'ın haberine göre, İstanbul Ömerli ’de lise öğrencisi Orhan Gümüş (16), ailesiyle birlikte köy derneklerinin düzenlediği kır pikniğine katıldı. Ömerli’ye giden Gümüş, 3 arkadaşıyla birlikte iki ATV motoru kiralayarak ormanda gezintiye çıktı.





Gümüş’ün kullandığı ATV motor kısa bir süre sonra büyük bir ağaça çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte Gümüş motordan fırlayarak ağaca çarparak ağır yaralanırken arkasında oturan kardeşi İsmail Gümüş de hafif şekilde yaralandı.





Olay yerine çağrılan ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan iki kardeşe burada ilk müdaheleleri yapıldı. Durumu ağır olan Orhan Gümüş, hastanenin tadilatta olması nedeniyle hemen Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada bir dizi ameliyat edilen Orhan Gümüş ’ün başından aldığı darbe nedeniyle durumunun kritik olduğu belirtildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 20 gün kalan Gümüş, daha fazla mücadele edemeyerek önceki gün hayatın kaybetti.





Çocuklara ne kask ne dizlik vermişler





Ölüme isyan eden acılı baba Muharrem Güçlü, yasak olmasına rağmen 16 yaşındaki oğluna ATV kiralayan işletme hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Güçlü, “Çocuklara ne kask ne dizlik vermişler. Parkur alanı da yok. Oğlum daha 16 yaşında ehliyeti olmayan birine nasıl böyle bir araç verilebilir. Saatini 60 liraya kiraya veriyorsun ama verdiğin kişinin yaşına bakmıyorsun, gerekli güvenlik ekipmanları vermiyorsun. Sonuna kadar davamı takip edeceğim” dedi.





Oğluna ehliyeti olmadığı halde ATV kiralayan şirketi suçlayan M. Güçlü, “Benim oğlum öldü, başkaları ölmesin” diye konuştu