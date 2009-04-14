ATV ile gezerken çaya uçtu





Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, piknik alanında kiraladığı ATV olarak bilinen dört tekerlekli motosikletle, Irlamaz Çayı'na uçan 15 yaşındaki Dilan Gülmez yaralandı. Polis, izinsiz olarak ATV kiraladığı belirlenen 65 yaşındaki Beytullah Aydın'ı gözaltına aldı.



Olay, Irlamaz Çayı Piknik alanında bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Piknik alanında kiraladığı plakasız ATV ile gezintiye çıkan Atatürk İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Dilan Gülmez, aniden önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan ATV, 5 metrelik yükseklikten yol kenarındaki Irlamaz Çayı'na uçtu. Gülmez, çevredekiler tarafından yaralı olarak, çaydan çıkartıldı. Ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülmez tedaviye alındı. Gülmez'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildildi. Turgutlu Belediyesi AKS 110 ekipleri, çelik halat yardımıyla çaydaki ATV'yi de çekerek çıkarttı.



İzinsiz olarak ATV kiraladığı belirlenen Beytullah Aydın'ı gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

