ATV'den EDHO senaristine 165 milyon liralık tazminat davası hazırlığı

Ani bir kararla final yapan ve farklı bir isimle dijital platformda yayınlanacağı açıklanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz (EDHO) dizisinin senaristine, ATV'den karşı atak geldi. Yapımcı şirket BVB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.

ATV'nin çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), yedinci sezonuyla dönmesi beklenirken ani bir final kararı alınmış ve ekranlara veda etmişti.

Geçtiğimiz günlerde dizinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmıştı. Fenomen dizinin, dijital bir platformda farklı bir isimle yayınlanacağı söylenmişti.

Kanalın, yapımcı şirket BVB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.

Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre; "EDHO dizisinin bütün haklarının atv'de olduğu, başka bir kanalın veya yapımcının bu diziyi veya bir benzerini her ne isim ve şekilde olursa olsun yapmasının ve yayınlanmasının mümkün olmadığı" öğrenildi.