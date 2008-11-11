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Yaşam

Atv binası önünde korkutan çatışma

atv-Sabah binası önünde elindeki tabancayla önce havaya ateş edip sonra yoldan geçen bir taksiyi gasp etmeye çalışan saldırgan yoldan geçen bir kişiyi yaraladı

11 Kasım 2008 02:00

atv binası önünde elindeki tabancayla önce havaya ateş edip sonra yoldan geçen bir taksiyi gasp etmeye çalışan saldırgan yoldan geçen bir kişiyi yaraladı

Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu tedavisi gören 29 yaşındaki M.E.D. yanındaki tabancasıyla önce havaya ateş açtı, sonra da yoldan geçen taksiyi gasp etmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan taksici Erdoğan Çakır ve olay yerinden geçen Cumhur Karaaslan ismindeki 2 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Barbaros Bulvarı, ATV binası önünde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu tedavisi gördükten sonra hastaneden çıkan M.E.D. çevreye korku dolu anlar yaşattı.
 Belinden çıkardığı tabancayla önce havaya ateş açan M.E.D., daha sonra da yoldan geçen ve içerisinde 2 müşterisi bulunan 34 TFP 68 plakalı Erdoğan Çakır'ın kullandığı taksiyi gasp etmeye çalıştı. Taksisini durdurmayarak kaçmaya çalışan Erdoğan Çakır'ı sol kalça ve omuriliğinden vuran M.E.D., etrafa ateş açmaya devam etti. Rasgele açılan ateş sonucu olay yerinden geçen Cumhur Karaaslan'da elinden yaralanırken, çevreden geçen 1 araca da kurşun isabet etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan M.E.D., bindirildiği ekip otosunun da camlarını kırdı. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, M.E.D.'nin daha önce 6 kere Balıklı Rum Hastanesi'nde uyuşturucu tedavisi gördüğü ve 1996'da Kadıköy'de havaya ateş açmaktan gözaltına alındığını belirtti. Polis ekipleri olay yerinde 12 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili incelemelerde bulunan İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı Ali Kemal Hanlı, saldırının ATV Televizyonu'na yönelik olmadığını ve zanlının Bursa'dan İstanbul'a geldiğini ifade etti.

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