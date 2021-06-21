Attila Szalai, fiyatını 10'a katladı

Devre arasında Fenerbahçe'ye katılan ve 21 maça çıkan Attila Szalai, EURO 2020'de Macaristan milli formasıyla da göz doldurunca değeri arttı.

Fenerbahçe'nin 17 Ocak'ta yaklaşık 2 milyon euro bedelle Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, performansıyla öne çıktı.

Sarı-lacivertli formayla sadece 21 maç oynamasına rağmen Premier Lig takımlarından West Ham United ve Leicester City'nin radarındaydı. EURO 2020 ile birlikte Szalai'nin değeri katlandı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Almanya karşısındaki performansı şimdiden merak edilen Szalai şimdiden değeri 20 milyon euroya çıktı. Sol ayaklı stoperin Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de yarım sezonda 3 gol 1 asisti bulunan yıldız oyuncu EURO 2020'de Macaristan Milli Takım formasıyla Portekiz ve Fransa karşısında savunmada kusursuza yakın performans sergilerken takımının hücuma kalkmasında da etkili rol üstlendi.