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Attığı tweet 'mânidar' bulunan Evrensel muhabirine 3 bin TL para cezası verildi

Akyıldız ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçlamasıyla yargılanıyordu

22 Nisan 2016 19:38

Evrensel muhabiri Faruk Ayyıldız’a attığı bir tweetin ‘mânidar’ bulunması gerekçesiyle açılan davada 5 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ ile suçlanan Ayyıldız’ın hakkındaki karar 3 bin TL para cezasına çevrildi.

Ayyıldız’ın 9 Ekim 2013 tarihinde attığı “İşgalcinin varlığı silahı, askeri, polisi, şiddetiyse elbet o işgalciye atılan her taş helaldir, haktır” tweetine emniyet güvenlik şubesinin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatmış ve Ayyıldız, iki defa ifade vermişti. 

Evrensel’de yer alan habere göre, 9 Ekim’de atılan tweetin Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarıldığı günün yıl dönümüne denk gelmesinin ‘mânidar’ bulunması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde ifade veren Ayyıldız, attığı tweetin bir ülkeye özel olmadığını ve genel bir anlam taşıdığını söylemiş ve ifadesi savcılığa gönderilmişti. İfadelerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra Ayyıldız’a açılan soruşturma davaya dönüşmüştü.

 

Mesleği göz önüne alınmadı

 

‘Mânidar’ bulunan tweeti üzerinden ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ ile suçlanan Ayyıldız, dün Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Savcının KCK’nin yaptığı açıklamaları, ANF’den haberleri, KCK logosunun çıktısını da ekleyerek hazırladığı dosyayı inceleyen Mahkeme, Ayyıldız’a işlediği iddia edilen suçlamanın alt sınırı olan  5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra hapis cezasını 3 bin TL para cezasına çevirdi. 

Davanın avukatı Ruşen Seydaoğlu Ayyıldız Twitter’ı kişisel bir blog olarak değerlendirdiklerini, Faruk Ayyıldız’ın haber linklerini paylaşmasının, çalıştığı bölgedeki yaşananları yansıtmasının gazetecilik mesleğinin bir icabı olduğunu belirterek “Biz savunmamızı daha çok anayasanın düşünce ve ifade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki ifade özgürlüğü bağlamında yaptık” dedi. Avukat Ruşen Seydaoğlu Ayyıldız “Faruk’un mesleğinin de dikkate alınarak da bu durumun suç teşkil etmeyeceğini ve beraat etmesi gerektiğini talep ettik. Ancak mahkeme bunu bir suç olarak değerlendirdi. Mahkeme bölgede yaşananların aktarılmasını suç olarak gördü. Ve cezayı her ne kadar en alt sınırdan verse de, sonuçta suçlu görüldü” dedi. 

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