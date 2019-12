Attan sahibine büyük jest!

350 yarış atı var

Bacağındaki sakatlık sebebiyle alıcı bulmayan Kafkaslı'yı, 51 bin liraya alan Remazan Kaya, 6.8 milyon TL kazandı.Kafkaslı isimli yarış atını 51 bin TL’ye alan Remazan Kaya, yaklaşık bir yılda tedavi ettiği Kafkaslı’nın dereceye girdiği yarışlardan şimdiye kadar 6.8 milyon TL kazandı. Kafkaslı’nın sahibi Kaya, at yetiştiriciliğinin ve at sevgisinin dedesinden babasına babasından kendisine geçtiğini belirterek, babasının atları 1985’te ilk kez hipodromlarda yarıştırmasıyla aile olarak at yarışları serüvenlerinin başladığını söyledi.Türkiye’nin önemli jokeylerinden olan kardeşleri Selim ve Ömer Kaya ile yarış atlarıyla ilgilendiklerini ve aile olarak yaklaşık 350 yarış atına sahip olduklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu: “Sahip olduğumuz atlar arasında Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen Arap atı Kafkaslı’nın özel bir yeri var. Kafkaslı, 2004 yılında satılmak için ihaleye çıkartıldı. Önce atın soylu olması dolayısıyla ihaleye ilgilinin çok olacağını düşünerek katılmak istemedik. Ama sonra bu karardan vazgeçtik.”Kafkaslı’nın iyi bir soydan geliyor olması dolayısıyla ihaleye 50’den fazla kişinin katıldığını anlatan Kaya, şu bilgileri verdi: “İhalede atın ayağındaki sakatlığın belirtilmesi üzerine birçok kişi atı almaktan vazgeçti. Ama ben atı oldukça beğenmiştim. 51 bin TL vererek Kafkaslı’yı satın aldım. Kafkaslı’nın bacağındaki sakatlığın tedavisi için yaklaşık 1 yıl süren özel bir bakıma aldık. İyileşen Kafkaslı, yaşıtı taylarla yaptığı hazırlık yarışlarında sürekli birinci gelmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışlarda elde ettiği derecelerden ötürü Kafkaslı, Dünya Arap Atı Organizasyonu (WAHO) tarafından Türkiye’de 2006’nın en iyi Arap atı seçildi.”Dereceye girdiği yarışlardan bugüne kadar 6.8 milyon TL kazandığını söyleyen Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kafkaslı’nın şimdiye kadar 47 birinciliğini saydım ama 50’yi geçtiğini de biliyorum. Dereceye girdiği yarışlardan şimdiye kadar 6.8 milyon TL kazandım. Bu miktar çoğu kişi için yüksek olabilir ama bunun içinde jokey, yem, seyis, ahır ve hesaplamayan giderler var. Kafkaslı’nın böyle bir şampiyon olacağını tahmin etmedim ama bir şeyler yapabileceği içimden geçti. Onun için bu iş biraz risk işi. 150 bin TL’ye aldığınız atın hiç koşmadan yarış hayatı bitebiliyor. 15 bin TL’ye aldığınız at şampiyon oluyor.”ARAP atlarına olan merakıyla bilinen Dubai Şeyhi El-Maktum’un Kafkaslı’yı satın almak istediği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Remazan Kaya, “Bize böyle bir teklif resmi olarak gelirse değerlendiririz. Kafkaslı’ya bugün için biçtiğimiz bedel 800 bin TL. Bu parayı veren olursa satabilirim” dedi.