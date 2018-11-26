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Attan düşen ünlü jokey Halis Karataş taburcu edildi

ADANA, (DHA)- ADANA Hipodromu'ndaki Umutbey Koşusu sırasında atıyla birlikte düşen şampiyon jokey Halis Karataş, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

26 Kasım 2018 20:24

ADANA, (DHA)- ADANA Hipodromu\'ndaki Umutbey Koşusu sırasında atıyla birlikte düşen şampiyon jokey Halis Karataş, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Karataş\'ın ciddi sağlık problemi bulunmadığı açıklandı.
Adana Hipodromu\'nda dün akşam Umutbey Koşusu\'nda \'Ateşbibi\' isimli taya binen şampiyon jokey Halis Karataş, mücadelenin son 800 metresinde atıyla birlikte düştü. Karataş, göğüs ağrısı şikayetiyle özel hastaneye götürüldü. Kontrollerde, Halis Karataş\'ın vücudunda herhangi bir kırık bulunmadığı ve ciddi sağlık problemi olmadığı belirlendi. Adana Hipodrom Müdürü Bora Güralp, hastaneye giderek doktorlardan Halis Karataş\'ın durumuyla ilgili bilgi aldı.
Beyin tomografisi ve MR\'ı çekilen Karataş, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
HAYATI FİLM OLMUŞTU
Efsane jokey Halis Karataş\'ın hayatı, ünlü yarış atı Bold Pilot ile kazandığı başarıları ve Begüm Atman ile olan aşkı \'Şampiyon\' filmiyle beyazperdeye aktarılmıştı. Filmde, Halis Karataş\'ı Ekin Koç, Begüm Atman\'ı ise Farah Zeynep Abdullah canlandırmıştı.

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