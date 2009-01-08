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Yaşam

Attan düşen jokey komada

Osmangazi Hipodromu'nda yapılan yarışlarda dehşet verici bir olay meydana geldi.

08 Ocak 2009 02:00

Osmangazi Hipodromu'nda yapılan yarışlarda dehşet verici bir olay meydana geldi.

Jokey attan böyle düştü - VİDEO

Bursa Osmangazi Hipodromu'nda yapılan at yarışlarında Mehmethan isimli ata binen Jokey Gürkan Öker dengesini kaybedip düştü. Üzerinden bir başka at geçen Öker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşam savaşı veriyor.

Bursa Osmangazi Hipodromu'nda bugün koşulan 3. koşuda Mehmethan isimli ata binen jokey Gürkan Öker, son 300 metreye gelindiğinde attan düştü. Bu sırada jokey Gökhan Yıldız'ın bindiği Oğulhan isimli at da jokeyini atarak, yerde kalan jokey Gürkan Öker'i çiğneyerek geçti. Yaralanan Gürkan Öker Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Duran kalbi 45 dakika süren müdahaleyle tekrar çalıştırılan Jokey Öker yoğun bakıma alındı. Öker'in durumunun ciddi olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Aynı olayda attan düşen diğer jokey Gökhan Yıldız ise katıldığı 4. koşudan sonra kendini iyi hissetmediğini söyleyince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahaleden sonra kendisine iki gün iş göremez raporu verilen Yıldız, taburcu edilip evine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

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