AT&T, Time Warner şirketini 86 milyar dolara alıyor

Amerikan telekomünikasyon devi AT&T, CNN Televizyonu'nun da sahibi olan Time Warner şirketini 86 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

İki şirketin yönetim kurullarının dünkü toplantısında varılan anlaşmanın düzenleyici kurumlar tarafından da onaylanması gerekiyor.

Uzmanlar, bunun dünya genelinde, bu yılki en büyük ticari anlaşma olduğunu söylüyor.

Anlaşma düzenleyici kurumların onayını alırsa, AT&T, CNN ve HBO televizyonlarıyla Warner Bros film stüdyolarının da sahibi olacak.

AT&T'nin İcra Kurulu Başkanı Randall Stephenson, mevzuattan kaynaklanan bir engelle karşılaşacaklarını sanmadıklarını ancak, olasu sorunların tavizlerle çözülebileceğini söyledi.

Stephenson, "iki şirketin birbirlerini tamamlayarak, müşteriler, içerik sağlayıcılar, dağıtımcılar ve reklam verenler açısından medya ve iletişim sektörünün işleyişine yeni bir yaklaşım getireceğini" belirtti.

Piyasa değeri 238 milyar dolar olan AT&T halihazırda ABD'nin üçüncü en büyük kablolu televizyon şirketi.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, tekelleşme kaygısıyla seçilmesi halinde anlaşmayı engelleyeceğini söyledi.

Warner Bross 2014'te Twenty-First Century Fox'un 80 milyar dolarlık teklifini reddetmişti.