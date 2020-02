ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, döviz kurundaki artışla ilgili olarak, \"Türkiye ekonomisi, ABD\'nin ekonomik yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçtedir\" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, döviz kurlarındaki artışta ABD yönetiminin Türkiye\'ye dönük tutumunun etkisi olduğunu belirtti. Antalya özel sektörü olarak Türkiye\'nin ABD\'ye vereceği her karşılığa tam destek verdiklerini aktaran Çetin, \"Türkiye, ABD üslerini kapatmak, uçak alım anlaşmalarını iptal etmek, NATO üyeliğinden çıkmak gibi her tür karşılığı verme hakkına sahiptir. Ulusal bağımsızlığımız ve onurumuz için bu konuda gereken her tür fedakarlığa hazırız\" dedi.

Türkiye\'nin ve ekonomimizin gücü konusunda herkesin müsterih olması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, \"ABD\'ye ihracatımız, Türkiye\'nin toplam ihracatının yüzde 5\'i düzeyinde. Çelik ihracatımız 1 milyar doların biraz üzerinde. Türkiye ekonomisi ABD\'nin ekonomik yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçtedir. Önemli olan husus, başta ekonomi yönetimi olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesidir\" diye konuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞI GİBİ ARAÇLARI KARARLILIKLA KULLANMALI

Ekonomi yönetiminin Türk Lirası\'na güveni sağlamak üzere döviz piyasasındaki ateşi söndürmek için gerekli her önlemi alması gerekitğini belirten Çetin, \"Merkez Bankası aylardır yaptığımız uyarılara rağmen, gecikmeyle olsa da gerekli önlemleri almaya başlamıştır, faiz artışı gibi araçları da kararlılıkla kullanmalıdır\" dedi.

\'KİRA SÖZLEŞMELERİ SABİT KUR DÜZEYİNDEN TL\'YE ÇEVRİLMELİ\'

Döviz kurlarındaki artıştan aşırı etkilenen sektörlere dönük özel destekleyici önlemler alınması gerekliliğini vurgulayan Çetin, \"Bu çerçevede önemli bir adım dövizle yapılmış kira sözleşmelerinin sabit bir kur düzeyinden TL\'ye çevrilmesidir. Antalya\'da başta AVM\'ler olmak üzere birçok yerde kira sözleşmeleri döviz üzerinden yapılmaktadır. Mevcut kur düzeyinden kira ve diğer borç sözleşmelerinin yerine getirilmesinin imkanı yoktur. Önceki aylarda da dile getirmiş olduğumuz bu konuda döviz geliri olmayan üyelerimizin daha fazla dayanma gücü kalmamıştır. AVM sahibi şirketler ve bütün işyeri sahipleri döviz cinsinden sözleşmelerin bütün ticareti ve kendi cirolarını baltalayacağını görmelidir. Dolar ile yapılmış kira sözleşmeleri 4.00-4.20 arasında bir kur düzeyinden TL\'ye dönüştürülmeli\" diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun bir AVM\'deki kira sözleşmelerinin dövizden TL\'ye dönüştürülmesini sağlayarak bu konuda öncü olduğunu hatırlatan Davut Çetin, \"Sayın Valimize teşekkür ediyor, bütün AVM\'lerden ve benzeri işyeri sahiplerinden aynı uygulamayı bekliyoruz. Kira sözleşmeleri TL\'ye çevrilmediği takdirde, ekonomi yönetimi yasal düzenleme yaparak döviz ile yapılmış sözleşmelerin sabit kur ile TL\'ye dönüştürülmesini sağlamalıdır\" dedi.

\'DÖVİZ MEVDUATI TL\'YE ÇEVRİLMELİ\'

Davut Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

\"İçerisinde bulunduğumuz günler dayanışma günleridir, şirketlerimiz ve vatandaşlarımız Türkiye ekonomisine ve milli paramıza güvenmelidir. Türkiye ekonomisinin kaybettiği yerde, hiç kimsenin şahsi kazancının anlamı yoktur. Döviz borcu olmayan şirketlerin ve vatandaşımızın dövize yatırım yapması doğru değildir. Döviz mevduatı olan vatandaşlarımız dövizlerini TL\'ye çevirmelidir. Bir başka önemli husus akaryakıt, elektrik, demir-çelik, un, yem gibi temel girdi fiyatlarının kur artışı ve ekonomideki belirsizlik nedeniyle ciddi oranlarda yükselmesidir. Kur artışı nedeniyle fiyat belirlenememekte, ödemeler kesintiye uğramakta, sanayici, tüccar ve esnaf maliyetlerini karşılayamaz duruma düşmektedir. Döviz kuru artışının durdurulması, TL\'ye güvenin güçlendirilmesi bu nedenle hayati önemdedir. Ekonomi yönetimi girdi maliyetlerindeki aşırı artışları vergi indirimleri ile önlemelidir. Şirketlerimiz temel girdilere zam yapmak için acele etmemelidir.\"

FOTOĞRAFLI