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Spor

ATP Dünya Turu Finalleri'nde şampiyon Dimitrov oldu

Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov, Belçikalı David Goffin'i 2-1 yenerek ATP Dünya Turu Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı

20 Kasım 2017 12:30

Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov, Belçikalı David Goffin\'i 2-1 yenerek ATP Dünya Turu Finalleri\'nde şampiyonluğa ulaştı.
İngiltere\'nin başkenti Londra\'da düzenlenen turnuvanın finalinde 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 7 numaralı seribaşı David Goffin karşı karşıya geldi. Sezon sonu turnuvasında ilk kez final oynayan tenisçilerin müsabakasında Dimitrov, ilk seti 7-5 aldı. Goffin ise 6-4\'lük skorla maçı final setine götürdü. Final setinin 6. oyununda servis kıran Dimitrov, seti 6-3, 2,5 saat süren karşılaşmayı da 2-1 kazandı.
26 yaşındaki Bulgar tenisçi, bu sonuçla kariyerinin en büyük başarısını elde ederken, toplamda da 8. tekler şampiyonluğunu elde etti.

LONDRA / DHA

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