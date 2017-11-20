ATP Dünya Turu Finalleri'nde şampiyon Dimitrov oldu

Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov, Belçikalı David Goffin\'i 2-1 yenerek ATP Dünya Turu Finalleri\'nde şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere\'nin başkenti Londra\'da düzenlenen turnuvanın finalinde 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 7 numaralı seribaşı David Goffin karşı karşıya geldi. Sezon sonu turnuvasında ilk kez final oynayan tenisçilerin müsabakasında Dimitrov, ilk seti 7-5 aldı. Goffin ise 6-4\'lük skorla maçı final setine götürdü. Final setinin 6. oyununda servis kıran Dimitrov, seti 6-3, 2,5 saat süren karşılaşmayı da 2-1 kazandı.

26 yaşındaki Bulgar tenisçi, bu sonuçla kariyerinin en büyük başarısını elde ederken, toplamda da 8. tekler şampiyonluğunu elde etti.

LONDRA / DHA