T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Atom karınca kenelere karşı

Sağlık Bakanlığı, 8 ayda 52 kişinin hayatını kaybettiği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kenelerle mücadelede atom karıncaları kullanacak.

28 Ağustos 2008 03:00

 Sağlık Bakanlığı, 8 ayda 52 kişinin hayatını kaybettiği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kenelerle mücadelede atom karıncaları kullanacak. Bakanlık, halk arasında atom karınca olarak bilinen kırmızı karıncaların kenelerle mücadelede kullanılabilip kullanılamayacağı yönündeki çalışmalarına başladı. Sonuç olumlu olduğu takdirde, bu karıncalar çoğaltılarak kenelerin yoğun olduğu bölgelere dağıtılacak. Salgıladıkları sıvı ile keneleri bayıltarak yuvalarına götüren atom karıncalar keneleri böylece bertaraf edecek.

Sağlık Bakanlığı kene ile mücadelesinde atom karıncaları kullanmak için kolları sıvadı. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, ANKA'ya yaptığı açıklamada, bu konudaki incelemelerinin sürdüğünü belirterek, "Karıncaların kenelerle mücadelede kullanılabilip kullanılamayacağı yönünde de Sağlık Bakanlığı'nın incelemeleri sürüyor. Bu proje dört safhada olacak. Eğer bu inceleme safhası dördüncü safhaya ulaşabilirse ve bilim adamları onay verirse diğer bakanlıklarla işbirliği yapılarak uygulamaya geçilecek" dedi. Çom, bu karıncaların özel bir sıvı salgılayarak keneleri bayılttığını ifade ederek "Bayılttıktan sonra üçerli beşerli gruplar halinde keneyi yuvalarına taşıyorlar. Kene kaçmaya çalışsa da keneyi abluka altına alarak bertaraf ediyorlar" diye konuştu.

Çom, bu karıncaların mücadelede etkili olup olmayacakları yanında ekolojik dengeyi bozup bozmayacaklarının da önemine işaret etti. Çom, bu yöndeki incelemelerinin de sürdüğünü kaydederek "Eğer ekolojik dengeyi bozmayacak ve mücadelede kullanılabilecek ise üretilecek. Bunları üretmek çok kolay. Arı gibi. Her yuvada bir tane ana karınca bulunuyor. Ana karınca yumurtlayarak bir koloni oluşturuyor" dedi. Bu tür karıncaların genelde çam ağaçlarının bulunduğu alanlarda yaşamlarını sürdürdüklerini ifade eden Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Çom, araştırmanın ileri safhalarında kırmızı karınca türünün kenelerin yaşadığı alanlara uyum sağlayıp sağlayamayacağının da test edileceğini söyledi. Seraceddin Çom, onay verildiği takdirde ise, karıncaların pilot olarak seçilen Kelkit Vadisi gibi, kenelerin yoğunlukla yaşadığı bazı bölgelere taşınarak yöntemin deneneceğini bildirdi.(ANKA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24