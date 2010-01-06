Atom bombasından kurtulan tek Japon öldü

T24 - İkinci Dünya Savaşının sonunda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından kurtulan tek kişi olarak resmen kabul edilen Tsutomu Yamaguçhi, 93 yaşında öldü.



Japonya'da yayımlanan yüksek tirajlı Mainiçi, Asahi ve Yomiuri gazetelerinin haberlerinde, Yamaguçi'nin mide kanserinden önceki gün yaşamını yitirdiği belirtildi.



ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası attığı 6 Ağustos 1945'te bir iş gezisi için kentte bulunan Yamaguçi'nin, bombardımanda bedeninin üst kısmının yandığı, bir gece Hiroşima'da kaldıktan sonra memleketi Nagasaki'ye döndüğü, Nagasaki'ye 9 Ağustosta atom bombası atıldığında ise kentte bulunduğu aktarıldı.



Yamaguçi'nin Japon hükümeti tarafından, her iki saldırıda da bulunan tek kişi olarak kaydedildiği bildirildi.



BM'de 2006'da bir konuşma yapan Yamaguçi, deneyimleriyle ilgili kitaplar ve şarkılar yazmış, atom bombası saldırılarından kurtulanlarla ilgili bir belgeselde yer almıştı.



İkinci Dünya Savaşının sonunda ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları Hiroşima'da 140 bin, Nagasaki'de 70 bin kişinin yaşamına mal olmuştu.