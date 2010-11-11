Atom bombaları İstanbul'da

T24- 2. Dünya Savaşı'nın sonunda ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombalarının üstünden 65 sene geçtikten sonra "Hiroshima- Nagasaki Atom Bombası Sergisi" İstanbul'da gösterilecek.





ABD, Japonya'nın iki şehrine, Hiroshima ve Nagasaki, 2. Dünya Savaşı sonunda iki ayrı atoom bombası attı.200.000'den fazla sivilin öldüğü bombalamaların ardından "ebedi barış anısına atom bombası gerçeğini dünyaya duyarmayı amacıyla" iki şehirde Ulusal Atom Bombası Kurbanlarını Anma ve Barış Merkezleri kuruldu. Nagasaki'de kurulan merkez, atom bombasının atılmasının 60. yıldönümü olan 2005'ten itibaren yurtdışında sergiler düzenliyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, serginin 16 Ekim Cumartesi günü yapılan Ankara'daki açılışında serginin Ortadoğu'da ilk ve son kez Türkiye'de açılacağını belirtmişti ve “2010 Türkiye’de Japonya Yılı” etkinlikleri kapsamında İstanbul'da da açılacağını önceden haber verdi. Bu ay Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve 2010 Türkiye'de Japonya Yılı Yürütme Kurulu işbirliği ile İstanbul'da gerçekleşecek sergi izleyicilerle buluşacak.







"Hiroshima- Nagasaki Atom Bombası Sergisi", İstanbul'da 24 Kasım Çarşamba günü Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Eski Binası'nda açılacak. Sergi dahilinde atom bombalarına ilişkin 48 pano ve o günden günümüze kalan 20 parça eşya sunulacak. Atom Bombası Tanıklıklarının Görüntüleri, Barış Mesajları Köşesi ve Origami Köşesi de yer alacak.