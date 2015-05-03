Atölyesinde tarihi eserler ele geçirilen marangoz: Hobi olarak topladım!

Bursa'daki bir marangoz atölyesine yapılan baskında, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen atölye sahibi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ndeki bir marangoz atölyesine yapılan baskında Roma Dönemi’ne tarihlenen çok sayıda eser ele geçirildi. Atölye sahibi eserleri satmak için bulundurmadığını, tarihi eserlere meraklı olduğu için topladığını söyledi.

Arkeofili.com'da yer alan habere göre Yıldırım İlçe Emniyet MüdürlüğüAsayiş Bürosu ekipleri, aldıkları ihbar üzerine marangoz atölyesine baskın yaptı. Söz konusu atölyede çok sayıda Roma Dönemi eseri ele geçirdi.

Arama izni ile baskın düzenlenen atölyede yapılan aramalarda, atölyenin çeşitli yerlerine saklı halde Roma Dönemi eserleri bulundu. 1 adet haç şeklinde taç, 2 adet kılıç, 1 adet demir tartı aleti, 1 adet bardak, küçük bir kadın heykeli, 50 tane sikke, 3 adet kadın yüzüğü ele geçirdi.

Gözaltına alınan atölye sahibi ifadesinde, “Tarihi eser merakım var. Bunları topluyordum. Satmak gibi bir niyetim yok” dedi. Adliyeye sevk edilen K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.