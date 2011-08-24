Atölye Modern başlıyor!







BATUR FATİH İLHAN

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İstanbul Modern Sanat Müzesi girişimiyle düzenlenen atölye ve seminer programı Atölye Modern’in sonbahar dönemi 4 Ekim’de başlıyor. Programda; Batı Resim Sanatı Tarihi ve Türk Resim Sanatı Tarihi seminerleri, Mario Levi Yaratıcı Yazarlık atölyesi ve Levent Çalıkoğlu’nun yönetiminde Çağdaş Sanat Kültürü seminerleri yer alacak...



Alanlarında uzmanlaşmış sanat tarihçileriyle yürütülecek olan Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor. Sanat yapıtının tarihsel süreç içinde kat ettiği yolu, gelişim ve beslenme kaynaklarını, sanat yapıtını anlamanın ve anlamlandırmanın yöntemlerini örneklerle izleyiciye sunmayı amaçlayan Sanat Tarihi Seminerleri, sanatın yaklaşık 800 yıllık gelişimini katılımcıları ile paylaşıyor.







“Batı Resim Sanatı Tarihi” programının seminerlerini Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yardımcı doçent), Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, profesör), Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, araştırma görevlisi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi), Fırat Arapoğlu (Kemerburgaz Üniversitesi, öğretim görevlisi) ve Nermin Saybaşılı (Kültür kuramcısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Sanat Tarihi Bölümü, yardımcı doçent) sunuyor.



“Türk Resim Sanatı Tarihi” programının seminerleri Burcu Pelvanoğlu (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Başkanı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, yardımcı doçent doktor) ve Ahmet Kamil Gören (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, doçent) tarafından gerçekleştiriliyor.



Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık atölyesi, engelleri tanımlayarak yaratım sürecini en verimli biçimde kullanmanın yollarını keşfetmeyi ve yazı alanındaki sınırları genişletmeyi amaçlıyor. İstanbul Modern Şef Küratörü Levent Çalıkoğlu’nun yönetiminde gerçekleşecek yeni bir program olan Çağdaş Sanat Kültürü seminerleri, alanın önemli düşünür, eleştirmen, küratör ve sanat yöneticilerinin de katılımıyla sanat ortamının dinamiklerini, işleyişini, aktörlerini, üretim pratiklerini ve bileşenlerini ele alan farklı pencereler açıyor.



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Atölye Modern programları ücretlidir

Bilgi ve kayıt: (0212) 334 72 27

atolyemodern@istanbulmodern.org

http://www.istanbulmodern.org/







