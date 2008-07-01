ATO'da suikast silahı

ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, “Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına ATO Başkanı Sinan Aygün'ün 10 Nisan 2008 tarihinde ofisindeki tuvalette bozuk olan şofbenin tamiri sırasında gizlenmiş Glock marka bir tabanca bulunduğunu açıkladı.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Nuri Gürgür, ATO'da yaptığı açıklamada, Aygün'ün ATO'daki çalışma ofisinin arka odasındaki tuvalet kısmında bulunan şofbenin bozulması üzerine tamirci çağrıldığını anlattı. Tamircinin tamirat işlemini yaparken bir Glock marka tabancanın yere düştüğünü ifade eden Gürgür, bunun üzerine olaydan 10 Nisan Polis Karakolu'nun haberdar edildiğini bildirdi.



Aynı gün saat 18.30'da gelen emniyet görevlilerinin tabanca ile ilgili tutanak tuttuklarını anlatan Gürgür, halen bu olayla ilgili Emniyetten kendilerine ulaşan bir açıklama olmadığını söyledi.

“Tabanca nedir? Bir eylemde kullanılmış mıdır? diye açıklama gelmedi” diyen Gürgür, ancak bu olayın son derece ilginç olduğunu söyledi. Gürgür, şunları kaydetti:



“Bu tabancayı oraya koyan Sinan Aygün olamayacağına göre, onun dışında da bu alanı başka kullanacak insan olmayacağına göre, bu tabanca oraya kimin tarafından ve ne amaçla yerleştirildi?

Eğer o gün tesadüfen şofben bozuk olmasaydı, tamirci bu tamiri yaparken bu tabanca oradan düşmemiş olsaydı işte şimdi burada yapılacak olan araştırmada tabanca elbette bulunacaktı ve doğal olarak bu tabancanın Sinan Aygün tarafından oraya konulmadığını anlatmak mümkün olmayacaktı.

Olay son derece ilginç ve düşündürücüdür. Bu olayı herkesin düşünmesini özellikle isterim.”

