ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz, 209 'iklim elçisi' genci Ankara'daki 'Eko İklim Zirvesi'ne davet etti

Ankara Sanayi Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ile Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde 21 Şubat'ta başlayan ve 25 Şubat'ta sona erecek "İklim Şurası"na katıldı.

Yılmaz, Şura'nın ikinci gününde düzenlenen "Gençlik Oturumu" kapsamında üniversitelerden gelen 209 "iklim elçisi" genci, Ankara'daki 400 "İklim Elçisi"yle buluşmak ve iklim değişikliği konusundaki düşüncelerini paylaşmak üzere "Eko İklim Zirvesi"ne davet etti.

"İşimiz iklim, gücümüz gençler"

Yılmaz burada "İşimiz iklim, gücümüz gençler" diyerek "Cemrelerin havayı, suyu, toprağı uyandırdığı gibi, toplumların cemresi gençler de enerjisi, umut ve idealleriyle toplumu uyandırır. Bu anlamda gençlik, her milletin dördüncü cemresidir. İklim elçisi olan her bir gencimiz, Türkiye'nin güzel yarınlarını müjdeleyen birer cemredir." diye konuştu.

"İklim Elçileri" olarak gençlerin Şura'da ortaya koyduğu dinamik iradeyi sürdürebilir kılmak istediklerini söyleyen Yılmaz, "Sizlere iklim dostu bir ekonomiyi nasıl kuracağımızın yol ve yöntemlerini arayan bir sürecin parçası olmayı teklif ediyorum. Zamanın ruhunu, dinamizmini, anlamını temsil eden siz gençleri, yarınların mutlu, huzurlu, müreffeh Türkiye'sinin nasıl kurulabileceğine dair düşüncelerinizi paylaşmak üzere Ankara'ya bekliyorum. " dedi.