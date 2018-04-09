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ATO Başkanvekili Deryal'a saldırı anı kamerada

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Ticaret Odası'na (ATO) gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal'a yumruklu ve tekmeli saldırıda bulundu

09 Nisan 2018 19:41

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Ticaret Odası\'na (ATO) gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal\'a yumruklu ve tekmeli saldırıda bulundu. Aldığı darbelerle merdivenden yuvarlanan ve burnu kırılan Başkanvekili Deryal\'a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. ATO Başkanı Gürsel Baran, 35- 40 kişilik bir grubun Deryal\'ı darp ettiğini belirterek, \"Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşındaki arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz\" dedi.
ATO binasına öğle saatlerinde gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal\'a yumruklu ve tekmeli saldırıda bulundu. Aldığı darbelerle merdivenden yuvarlanan ve burnu kırılan Deryal, TOBB ETÜ Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili açıklama yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, şunları söyledi:
\"Bugün Ankara Ticaret Odası\'nda hiç olmaması gereken bir olay yaşandı. ATO Başkan Yardımcımız Mustafa Deryal, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür\'ü ziyaretten ayrılırken, fuaye alanında 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Başkan Yardımcımız, sağlık ekiplerimizin ilk müdahalesinin ardından TOBB ETÜ Hastanesi aciline kaldırıldı.\"
Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal\'a yapılan bu saldırının bir kişiye değil, Ankara Ticaret Odası\'nın tüzel kişiliğine yapılan bir saldırı olduğunu belirten Baran, şöyle konuştu:
\"ATO\'nun 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerini provoke etmek amacıyla yapılmıştır. Saldırı sırasında görevli polis memurlarına da saldırılmıştır. Bu da ayrıca çok üzücüdür. Görev başına bir devlet memuruna saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Ankara Ticaret Odası, Ankara\'da bulunan 157 bin esnaf ve sanatkârın oylarıyla seçtiği temsilcilerinin görev yaptığı, kamu kurumu niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur. Meclisinde her türlü siyasi görüşten insan vardır. Ancak buraya gelirken siyasi kimliklerini kapının önünde bırakır, esnaf ve tüccarı temsil eden kimlikleriyle içeri girerler. Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşında bir arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı, bir şahsa değil, ATO\'nun Anayasa\'nın 135\'inci maddesi ile güvence altına alınan tüzel kişiliğine yapılan saldırı olarak kabul ediyoruz. Buraların er meydanı sandıktır. En doğru karar sandıktan çıkar. Bu vesileyle tüm üyelerimizi seçimlere katılmaya ve kendini en iyi şekilde temsil edecek üyeleri seçmeye davet ediyorum. Olayla ilgili adli süreç başlamıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu menfur saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.\"

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