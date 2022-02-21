ATO Başkanı Baran: Elektrikte kademeli tarife tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hükümetin kademeli elektrik tarifesi ile ilgili yaptığı çalışmaya tacirlerin de dâhil edilmesini istedi. Baran, "Ticaretin sağlıklı bir şekilde devamı açısından işletmelere eşit koşulların sağlanması önemli. Elektrikte indirimli tarife, esnaf-tacir ayrımı olmadan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmalı" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı açıklama yaparak, hükümetin esnaf için planladığı kademeli elektrik tarifesi uygulamasına tacirlerin de dahil edilmesini istedi. Baran’ın açıklaması şöyle:

"Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler eşit uygulamaya tabi tutulmalı"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 Mart'a kadar tamamlamayı hedeflediği ve esnafa indirimli tarife öngören düzenlemeye ATO üyesi ticari işletmeler de dâhil edilmeli. Ticaretin sağlıklı bir şekilde devamı açısından işletmelere eşit koşulların sağlanması önemli. Elektrikte indirimli tarife, esnaf-tacir ayrımı olmadan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmalı."

"Elektrik faturaları kira giderlerini geçti"

Birçok işletmede elektrik faturaları kira giderlerini geçti. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu gider kaleminden çok fazla etkilendi. Birçok işletme için sürdürülebilirliği olmayan yüksek elektrik faturalarına indirimli tarife, reel sektörün devamı açısından çok önemli.” (ANKA)