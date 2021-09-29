ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz: Melih Gökçek, 40 kişiyi oy vermeleri için tehdit etti, seçtirdiği yönetimden bazı isimler firar etti

Eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin, "Fethullah Gülen ile Melih Gökçek’in isteği üzerine görüştüm" iddialarını değerlendiren ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu iddiaların yüzde biri bile iddiaların muhatabına yurtdışı çıkış yasağı getirilmesi ve malvarlığına tedbir uygulanmasını sağlar" diye konuştu. Yılmaz, Osman Gökçek'in 10 binden fazla kağıt üzerinde firma kurdurduğunu da iddia etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz; eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin, FETÖ soruşturması kapsamında verdiği ifadeyi ve tanıklıklarını değerlendirdi.



Melih Gökçek’in, Bezci’nin yönetime geldiği 2013’teki seçimler öncesinde, "Sabaha karşı 40 kişiyi aradığını ve oy vermeleri için tehdit ettiğini" söyleyen Yılmaz, "Gökçek bunu daha sonra itiraf etti. Darbe girişiminden sonra Gökçek’in seçtirdiği Bezci’nin yönetiminden bazı isimler firar etti. Firar edenler, Gökçek’in seçilmelerini sağladığı kişilerdi" dedi.

"Tehdit edilerek yönetime getirilenler, tehditle istifa ettirildi"

Yılmaz, "Gökçek, önce bu firar edenlerin yönetimi almaları için çalıştı. Daha sonra, bu insanları FETÖ’cü ilan etti ve ATO’yu bunlardan temizleme gerekçesiyle harekete geçti. Oğlu Osman Gökçek’in aday olabilmesi için dönemin Samanyolu TV’nin Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu’nun grubu istifa etti." diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Medya Grubu'na Osman Gökçek’in seçildiğini, daha sonra ATO Yönetim Kurulu’nun istifa ettirildiğini kaydeden Yılmaz, "Aynı kalemle ve cümlelerle istifalar yazdırıldı. 3 yıl önce meclis üyeleri tehdit edilerek yönetime getirilenler, yine tehditle istifa etti. Böylece ATO Yönetim Kurulu, seçime gitti ve Melih Gökçek’in oğlu aday oldu" diye konuştu.

"Osman Gökçek 10 binden fazla firma kurdurdu"

Seçim öncesinde 140’a yakın üyeden yazılı söz alınmasına karşın uygulanan önlemler nedeniyle Osman Gökçek’in kaybettiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Osman Gökçek kaybettikten sonra pes etmedi. 1.5 yıl sonra gerçekleşecek saha seçimleri için 10 binden fazla firma kurduruldu. Kuruluş ve kapanış dilekçeleri aynı mali müşavir tarafından toplandı.



ATO heyeti olarak bu firmaların tespitini yaptık. 17. katta oto yıkama istasyonundan, 80 yaşında teyzenin televizyon olmayan evinde yazılım şirketleri kurulduğu belirlendi. Suç duyurusunda bulunduk. Hükümet ile temasa geçtik. Daha sonra KHK ile 2 yılı doldurmayan firmaların oy kullanamayacağı ilan edildi. Böylece o firmaların tamamı boşa çıktı. Osman Gökçek kazanma fırsatı olmadığı için çekildi."