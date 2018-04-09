ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un başını çektiği 60 kişilik bir grubun, 14 Nisan'da seçime gidecek olan Ankara Ticaret Odası'nı bastığı, Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu saldırıda bulunduğu belirtildi. Burnundan yaralanan Deryal TOBB ETÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da hastaneye gelerek Deryal’in durumu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ'un başını çektiği 60 kişilik bir grup Ankara Ticaret Odası'nı bastı. Odatv'nin edindiği bilgilere göre; ATO Başkanvekili Mustafa Deryal'a yumruklarla saldırıldığı öğrenildi. Deryal, TOBB Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Deryal'in burnunun kırıldığı şüphesi var.

ATO, 14 Nisan'da seçime gidecek. Seçimden önce böyle bir saldırının yaşanması dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO binasında gerçekleşen seçim esnasında meydana gelen olayla ilgili, Mustafa Deryal’i 35-40 kişilik bir grubun darp ettiğini söyledi. Baran, ayrıca polise karşı da saldırı olduğunu belirterek, “Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşında bir arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz” dedi.

ATO binasında düzenlenen komite ve meclis üyelikleri seçiminde ismi belirlenmeyen şahıslar tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal’ın burnu kırıldı. Saldırıya ilişkin ATO Başkanı Gürsel Baran açıklamalarda bulunu. Baran, “Sizlerle böyle bir konu üzerine bir araya gelmekten dolayı çok üzgünüm. Bugün Ankara Ticaret Odası’nda hiç olmaması gereken bir olay yaşandı. ATO Başkan Yardımcımız Mustafa Deryal, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür’ü ziyaretten ayrılırken, fuaye alanında 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Olay sevk edilen emniyet güçleri grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Başkan Yardımcımız, sağlık ekiplerimizin ilk müdahalesinin ardından TOBB ETÜ Hastanesi aciline kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

“Saldırı sırasında görevli polis memurlarına da saldırılmıştır”

Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal’e yapılan bu saldırının, bir kişiye yapılan saldırı değil, Ankara Ticaret Odası’nın tüzel kişiliğine yapılan bir saldırı olduğunu vurgulayan Baran, “ATO’nun 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerini provoke etmek amacıyla yapılmıştır. Saldırı sırasında görevli polis memurlarına da saldırılmıştır. Bu da ayrıca çok üzücüdür. Görev başına bir devlet memuruna saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Ankara Ticaret Odası, Ankara’da bulunan 157 bin esnaf ve sanatkarın oylarıyla seçtiği temsilcilerinin görev yaptığı, kamu kurumu niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur. Meclisinde her türlü siyasi görüşten insan vardır. Ancak buraya gelirken siyasi kimliklerini kapının önünde bırakır, esnaf ve tüccarı temsil eden kimlikleriyle içeri girerler” şeklinde konuştu.

“Seçimlere siyasi kimlikler üzerinden müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz”

Komite ve meclis üyelerinin, sektörlerini temsil etmek için, üyelerin iradesiyle seçilerek buralarda görev aldığını anımsatan ATO Başkanı Baran, “Burada yapılacak her türlü siyasi müdahale Anayasa’nın 135. maddesine aykırıdır. Ankara Ticaret Odası çatısı altında hiç kimse siyasi kimliğiyle bulunamaz. Burada ancak sektöründeki itibarıyla, temsil kabiliyetiyle ve üyelerin hür iradesiyle yer bulabilir. Seçim insanların gönlünde kazanılır, zorla kazanılmaz. Bunlar eski Türkiye’nin alışkanlıkları bırakın bu alışkanlıkları. Ülke bunun bedelini ağır bir şekilde ödedi. 15 Temmuz’da yaşananları hepimiz çok iyi biliyoruz. 135. madde gereği siyasi partilerin bu tür seçimlerde bulunmadığını zaten biliyoruz. Bu işe el atılması gerektiğini sivil inisiyatifin sağlığı açısından yararlı görüyoruz. Seçimlere siyasi kimlikler üzerinden müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

“Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşında bir arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz”

ATO Başkanı Gürsel Baran konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Genelde demokrasilerde insanların hür iradelerine, özelde de odalarda tüccarın hür iradesine müdahale olamaz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri bugüne kadar yapılan en şeffaf seçimlerdir. Bu seçimlerde komitelerinde en yetkin insanların seçileceği muhakkaktır. Buna gölge düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşında bir arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı, bir şahsa değil, ATO’nun Anayasa’nın 135. Maddesi ile güvence altına alınan tüzel kişiliğine yapılan saldırı olarak kabul ediyoruz. Buraların er meydanı sandıktır. En doğru karar sandıktan çıkar. Bu vesileyle tüm üyelerimizi seçimlere katılmaya ve kendini en iyi şekilde temsil edecek üyeleri seçmeye davet ediyorum. Olayla ilgili adli süreç başlamıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu menfur saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyuruları yapılmaktadır. Bu olaya karışan, yönlendiren, tahrikçilik yapan üyelerimizin olması durumunda oda olarak yasa ve yönetmeliğin bize verdiği bütün yetkileri kullanacağız. Ankara esnafıyla tüccarıyla güçlüdür. Bu gücün ifadesi de yine sandıktır.”

Baran ayrıca, yönetim kurulu olarak konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.