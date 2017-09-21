"ATM'yi Gaziantepli bir Ermeni buldu"

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker “Dünya bankacılık devi Citi’nin kaptan köşkü Türkler’e emanet” başlıklı bugünkü yazısında, ilk ATM’yi kullanan bankanın Citi olduğunu ve ATM’nin mucidinin de Gaziantep doğumlu Ermeni Luther George Simjian olduğunu söyledi.

Luther Georger Simjian kimdir

Luther George Simjian 28 Ocak 1905 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Ermeni bir ailenin oğlu olan Luther Simjian önce Beyrut’a, oradan Marsilya’ya yerleşti. 1920 yılında Amerika Connecticut’a göçmen olarak yerleşti. Tıp eğitimi gördü fakat fotoğrafçılık bir ömür boyu onun en büyük tutkusu oldu. 1934 yılında, New York’a taşındı.

İlk olarak mikroskop görüntülerini fotoğraflamaya yarayan icat yaptı. Daha sonra kendi kendisine poz ve odaklama yaparak fotoğraf çeken bir makine icat etti. Her açıdan kendimizi görebildiğimiz “Reflectone” isimli makyaj masalarının mucidi de Luther George Simjian’dır. 1939 yılında Simjian ATM’yi icat etti. ATM’lerdeki bugün dahi kullanılan temel özellikleri Simjian getirdi. CitiBank ATM’yi 6 ay denedi ancak beklenilen ilgiyi o dönem ATM görmedi.