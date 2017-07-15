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Yaşam

ATM'ye sıkışan görevli yardım notu yazarak kurtuldu

"Lütfen yardım edin. Burada sıkıştım. Telefonum yanımda değil. Lütfen bu numaradan patronumu arayın"

15 Temmuz 2017 01:06

Teksas'ta ATM'nin içinde sıkışan bir görevli, ATM'nin fiş verdiği boşluktan yardım notu göndererek kurtuldu.

Polisin verdiği bilgiye göre bankanın renovasyonunda çalışan görevli ATM'nin kasası içinde kilitli kalmadan önce telefonunu arabasında bıraktı.

Adı açıklanmayan işçi Çarşamba günü ATM müşterilerine makinanın içinden seslenerek ve not yazarak kurtuldu.

Polis, ATM'ye girip görevliyi kurtarmadan önce yaşananların bir şaka olduğunu sandı.

ATM'nin içinde sıkışan görevli, para çeken müşterilere içerden not uzattı:

Polis memuru Richard Olden yaşadıklarını anlatırken "Makinanın içinden gelen bir ses geliyordu ve bunun bir şaka olduğunu düşündük" dedi.

ATM'de sıkışan adamın yazdığı notlardan birinde "Lütfen yardım edin. Burada sıkıştım. Telefonum yanımda değil. Lütfen bu numaradan patronumu arayın" ifadeleri yer alıyordu.

Bank of America'ya ait makinanın içindeki adam, mahsur kaldıktan iki saat sonra kurtarıldı.

Yerel medyaya konulan polis memuru Olden, "Böyle bir şeyi hayatınızda bir kere görebilirisiniz. ATM'ye sıkışmış bir adam, bu çılgınlık" dedi.

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