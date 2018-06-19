ATM'ye giren fareler içerideki tüm parayı yedi!

Hindistan'da çalışmayan bir ATM'nin tamir edilmek üzere açılması üzerine içerisinde bulunan yaklaşık 86 bin lira liraya karşılık gelen paranın fareler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Tinsukia bölgesinde bir ATM'nin çalışmadığı yönünde yapılan bildirimin ardından, ATM'nin içerisinde bulunan toplamda 12.38 lakh (yaklaşık 86 bin lira) paranın fareler tarafından yenildiği öğrenildi.

ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.

​Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotların yetkililerce düzeltilmeye çalışıldığı bildirildi.

ATM'nin, teknik arızalardan dolayı 3 haftadan fazla zamandır kullanılmadığı bildirildi.