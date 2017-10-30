Atmosferdeki karbondioksit seviyesi rekor kırdı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Cenevre'de açıkladığı rapora göre, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu geçen yıl dünya ortalamasında 403,3 ppm'e (parts per million – 1 milyon parçacıkta 403,3 CO2) ulaştı. Bu sayı 2015 yılında ise 400 ppm idi.

Örgütün yıllık raporunda bu artışa gerekçe olarak insani faktörler ve El Nino kasırgası gösterildi.

Raporda atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun en son bundan 3 ila 5 milyon yıl önce bu kadar yüksek olduğu kaydedilirken, bu dönemde deniz seviyesinin ise şimdikinden 20 metre daha yüksek olduğu belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazlarının yoğunluğu acil bir şekilde düşmediği takdirde" yüzyılın sonunda Paris İklim Alaşması'nda hedeflenenin "açık şekilde" üstünde, tehlikeli bir sıcaklık artışı tehdidiyle karşılaşılacağına dikkat çekti. Taalas, "Gelecek nesillere üzerinde yaşanması çok daha zor bir gezegen miras kalıyor" dedi.

2015 yılı sonunda imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl sonuna kadar, sanayi devri öncesine kıyasla en fazla 2 derecede tutulmasını öngörüyor.

Anlaşma hali hazırda 197 ülke tarafından imzalandı. Almanya'nın Bonn kentinde önümüzdeki pazartesi günü başlayacak BM İklim Konferansı'nda ise anlaşmayla ilgili detayların görüşülmesi bekleniyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporu ile ilgili ilk değerlendirmelerden biri BM Çevre Programı (UNEP) Başkanı Erik Solheim'dan geldi. Solheim, "Rakamlar yalan söylemez. Eskiden olduğu gibi atmosfere halen çok fazla sera gazı salıyoruz ve bu durumun değişmesi gerekiyor" dedi.

AFP/dpa,BW/ÖA

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