T24 LogoT24 Logo
Çevre

Atmosferdeki karbondioksit oranı insanlık tarihindeki en yüksek seviyede

Karbondioksit salınımlarının gezegenden yok olması yaklaşık 20 ile birkaç yüz bin yıl arasında sürebilir

27 Nisan 2017 22:18

Hawaii Mauna Loa Gözlemevi, atmosferde küresel ısınmaya neden olan karbondioksit oranının insanlık tarihi boyunca ölçülen orandan milyonda 410 partikül daha fazla olduğunu Salı günü ortaya çıkardı. Ve atmosfer daha fazla ısıyı emmeye devam ettiği için, Dünya’nın iklim sıcklığı son 50 milyon yılda görülmemiş sayılara hızla yaklaşmakta.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, bu sayı artacak gibi görünüyor, çünkü ısının atmosferden çıkışını engellediğinden küresel ısınmanın başlıca etkeni olan karbondioksit salınımlarının gezegenden yok olması yaklaşık 20 ile birkaç yüz bin yıl arasında sürebilir. Son üç yıldır küresel karbon salınımı sabit kalmış olmasına rağmen bu salınımları yok etmek oldukça zor.

 

Oranda artış

 

Sanayi Devrimi’nden önce karbondioksit oranı milyonda yaklaşık 280 partiküldü. Ancak Mauna Loa Gözlemevi 2013’te karbondioksit oranının sürekli milyonda 400 partikül standardını aştığını ortaya koydu. O zaman bile bu ölçüm sıra dışıydı, çünkü atmosfer son 10-15 milyon yılda hiç bu kadar çok karbondioksit içermemişti.

195’ten fazla ülke, küresel ısı artışının 2 derecenin (Celcius) altında tutulmasını amaçlayan Paris İklim Anlaşması’na göre sera gazı salınımlarını azaltacağına dair söz vermişti. Bu yeni karbondioksit ölçümü, çaba göstermenin işe yaradığını düşünen insanlar için iyi bir haber değil.

ETİKETLER

fabrikaçevreküresel ısınma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24