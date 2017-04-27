Atmosferdeki karbondioksit oranı insanlık tarihindeki en yüksek seviyede

Hawaii Mauna Loa Gözlemevi, atmosferde küresel ısınmaya neden olan karbondioksit oranının insanlık tarihi boyunca ölçülen orandan milyonda 410 partikül daha fazla olduğunu Salı günü ortaya çıkardı. Ve atmosfer daha fazla ısıyı emmeye devam ettiği için, Dünya’nın iklim sıcklığı son 50 milyon yılda görülmemiş sayılara hızla yaklaşmakta.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, bu sayı artacak gibi görünüyor, çünkü ısının atmosferden çıkışını engellediğinden küresel ısınmanın başlıca etkeni olan karbondioksit salınımlarının gezegenden yok olması yaklaşık 20 ile birkaç yüz bin yıl arasında sürebilir. Son üç yıldır küresel karbon salınımı sabit kalmış olmasına rağmen bu salınımları yok etmek oldukça zor.

Oranda artış

Sanayi Devrimi’nden önce karbondioksit oranı milyonda yaklaşık 280 partiküldü. Ancak Mauna Loa Gözlemevi 2013’te karbondioksit oranının sürekli milyonda 400 partikül standardını aştığını ortaya koydu. O zaman bile bu ölçüm sıra dışıydı, çünkü atmosfer son 10-15 milyon yılda hiç bu kadar çok karbondioksit içermemişti.

195’ten fazla ülke, küresel ısı artışının 2 derecenin (Celcius) altında tutulmasını amaçlayan Paris İklim Anlaşması’na göre sera gazı salınımlarını azaltacağına dair söz vermişti. Bu yeni karbondioksit ölçümü, çaba göstermenin işe yaradığını düşünen insanlar için iyi bir haber değil.