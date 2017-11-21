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ATM’lere düzenek kuran 1 kişi polis tarafından yakalandı

Muhammet BAYRAM/ANKARA(DHA)- ANKARA’da ATM cihazlarına düzenek kurarak para yatırma ve çekme sırasında vatandaşların parasını dolandıran A

21 Kasım 2017 19:46

Muhammet BAYRAM/ANKARA(DHA)- ANKARA’da ATM cihazlarına düzenek kurarak para yatırma ve çekme sırasında vatandaşların parasını dolandıran A.D. isimli şüpheli polis tarafından yakalandı.
Sincan Polis Merkezi Amirliği’nin sorumluluk alanında bulunan ATM’ler önünde bekleyerek vatandaşların para yatırıp çekme esnasında kart bilgilerini kopyalayarak paralarını çeken bir şüpheli ekipler tarafından tespit edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin çalışmaları sonucu A. D. İsimli zanlı yakalanarak Sincan Merkez Amirliğine teslim edildi.
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