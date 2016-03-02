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Yaşam

ATM'lerden 55 milyon dolar çeken Türk hacker suçunu itiraf etti

Almanya'da yakalanan Ercan Fındıklıoğlu ABD'ye iade edilmişti

02 Mart 2016 19:59

ABD tarafından küresel finans sistemine 3 siber saldırı düzenleyerek banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çeken grubun lideri olduğu iddia edilen hacker Ercan Fındıkoğlu'nun suçunu kabul ettiği belirtildi.

Radikal'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, daha önce "Segate", "Predator" ve "Oreon" takma adlarını kullandığı öne sürülen Fındıkoğlu'nun suçsuz olduğunu savunduğunu  belirtmişti.

 

New York'taki savcılardan açıklama

 

New York'ta savcılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brooklyn'deki bir federal mahkemede, "bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek", "banka  sahtekarlığı" ve "para aklama" gibi farklı suçlardan yargılanan 34 yaşındaki Fındıkoğlu'nun suçunu kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Fındıkoğlu ve ekibinin, Şubat 2013'te 24 ülkedeki ATM'lerden toplam 40 milyon dolar, 2011'de 10 milyon dolar ve  2012 yılında da 5 milyon dolar çaldığı iddia edildi.

ABD adına davayı takip eden avukat Robert L. Capers davayla ilgili yaptığı açıklamada, Fındıkoğlu'nun dahil olduğu ileri sürülen olayı büyük çaplı bir siber saldırı olarak nitelerken, küresel finans kurumlarının bilgisayar ağlarını hackleyen Fındıkoğlu ve ortaklarının aynı anda milyonlarca dolar çekerek finansal sistemde hasara yol açtıkları iddiasında bulundu.

Gizli Servis Özel Ajanı David E. Beach de kovuşturmanın sanal dünyada belirsiz bir şeyin kalmayacağını ortaya koyduğunu belirtti. Fındıkoğlu'na yöneltilen iddianın 57 yıla kadar hapis cezası gerektirmesine rağmen, daha az ceza alabileceği bildiriliyor.

Mahkemeyle yapılan "suçunu kabul etme" uzlaşmalarında tarafların federal hapis yönetmeliği uygulamasını kabul ettikleri ve bunun da 11 ila 15 yıl arasında değişen bir hapis cezasını kapsadığı belirtildi. 2013 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde tutuklanan ve ABD'nin arananlar listesinin başlarında bulunan Fındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'ye iade edilmişti.

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