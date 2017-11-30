T24 LogoT24 Logo
Gündem

ATM'lerden 400 bin lira çalan 2 Moldovalı yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ ve Bursa'da ATM'lerden 400 bin lira çaldığı tespit edilen Moldova uyruklu 2 kişi, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı

30 Kasım 2017 21:25

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ ve Bursa\'da ATM\'lerden 400 bin lira çaldığı tespit edilen Moldova uyruklu 2 kişi, Edirne\'den Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda yakalandı.
Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde 2 kişi, bir bankanın ATM\'sinin arka kapısını kırıp, alarm ve güvenlik sistemini devre dışı bırakarak yaklaşık 100 bin lirayı alarak kaçtı. Polis, güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Moldova uyruklu Serghei Catranji ve Constantin Selemet olduklarını belirledi. Bulgaristan\'a gittikleri tespit edilen şüphelilerin dün yeniden Türkiye\'ye giriş yapacakları bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda önlem aldı. Ekipler, operasyonla Serghei Catranji ve Constantin Selemet\'i yakalayıp, gözaltına aldı.
TOPLAM 400 BİN LİRA ÇALIMIŞLAR
Moldova uyruklu şüphelilerin daha önce de Bursa\'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde aynı yöntemle ATM\'lerden 300 bin lira çaldıkları ortaya çıktı. Daha sonra geldikleri Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise bir banka ATM\'sini devre dışı bırakmaya çalıştıkları, ancak başarılı olamayınca kaçtıkları belirlendi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞDHA TEKİRDAĞBursa ATMMoldovaEdirne BulgaristanHamzabeyli Sınır KapısıTekirdağATMPolisSerghei CatranjiConstantin SelemetBulgaristanTürkiyeTekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24