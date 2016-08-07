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Ekonomi

ATM’ler 200 TL’lere kapandı!

"Sektördeki birçok banka önlem için ATM'den 200 TL almıyor”

07 Ağustos 2016 20:49

Bankalar 13 Temmuz'dan bu yana ATM'lerini 200 TL'ni kapattı. Banka yöneticileri, piyasada sahte 200 TL sorunu ortadan kalktıktan sonra ATM’lerin eski işleyişine döneceğini belirtiyor.

Bir yandan 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiyi olumsuz etkilememesi için son dönemde toplantı üstüne toplantı yapan bankalar, bir yandan da son dönemde piyasaya sokulan ve oldukça yüksek meblağda olduğu ifade edilen sahte 200 TL'lik banknotlara karşı mücadele veriyor.

Habertürk’ten Sefer Yüksel’in haberine göre, bir yandan müşterilerini çeşitli kanallarla uyaran bankalar, bir yandan da 13 Temmuz'dan bu yana ATM cihazlarını 200 TL'lik banknotlara kapamış durumda. Söz konusu sorun ortadan kalkana kadar bütün bankaların ATM cihazlarından 200 TL'lik banknotların yatırılması mümkün olmayacak. Banka yöneticileri, piyasada sahte 200 TL sorunu ortadan kalktıktan sonra ATM'lerin eski işleyişine döneceğini belirtiyor. Tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden kişi, iki yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Sahte parayı bilerek kabul eden kişiler de bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı niteliğini öğrendikten sonra tedavüle koyan kişi de üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

 

Bazı bankalar yazılım değiştirdi

 

Piyasada sahte 200 TL sorununun aşılmasının uzun sürmesi ise bazı bankaları farklı çözümler üretmeye itiyor. Habertürk'e konuşan bir bankanın genel müdürü “13 Temmuz'dan bu yana devam eden bir sorun. Bu sorunu aşmak için banka olarak ATM yazılımlarında değişime gitmek zorunda kaldık. Sektördeki birçok banka önlem için ATM'den 200 TL almıyor” diye konuştu.

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