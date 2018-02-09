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Atme kampında 'takas' ticareti

İbrahim MAŞE/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Atme kabasındaki kampta, takas yöntemi ile ticaret yapılıyor

09 Şubat 2018 13:02

İbrahim MAŞE/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Atme kabasındaki kampta, takas yöntemi ile ticaret yapılıyor.
Kamp ve çevresinde yer alan çadırlarda yaşayan yaklaşık 700 bin Suriyeli maddi imkansızlıklar içerisinde boğuşurken, hayatta kalabilmek için para yerine ellerindeki ürünleri takas ediyor. Kamp çevresinde kurulan pazarlarda ikince el giyim eşyaları ve sebze satan Suriyeliler, ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri aralarında değiş tokuş yapıyor. Özellikle yardım kuruluşları tarafından gelen yardım malzemelerini alan savaş mağdurları, eğer bu malzemelere ihtiyaç duymuyorlarsa, ihtiyacı olanlara verip onlardan gıda ya da giyim malzemesi temin ediyor.  En büyük yardımı Türkiye\'den alan savaş mağdurları, yıllardır elektriğe de hasret yaşıyor.
YAŞAM TÜNELLERİ
Kampta dikkat çeken bir detay da Suriyeliler\'in bombalardan korunmak için yaptıkları tüneller. Toprağı kazarak açtıkları tünellerle kendilerine sığınak yapan Suriyeliler, olası bir saldırıdan bu tünellere kaçarak korunmaya çalışıyor. Henüz az olan tünellerin sayısı günden güne artarken, kampta yaşayan Suriyeliler tünellerin yerlerinin anlaşılmaması oralardan görüntü alınmasını engelliyor.
ÇOCUKLAR HAYATA GÜLÜMSEYEREK TUTUNUYOR
Gıdadan sağlığa kadar birçok zorluğun kol gezdiği kampların tek neşe kaynağı ise yine çocuklar. İçerisinde oldukları savaş ortamı ve yoksulluğa aldırmayan çocuklar, kamptaki ilkel şartlarda oynayarak günlerini geçiriyor.  Yaşanan her şeye rağmen yüzlerinden gülümsemeleri eksik olmayan çocuklar, bombaların seslerinin altında büyüyor.

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