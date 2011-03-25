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Yaşam

ATM'den emekliye çift maaş

Bağkur emeklileri sıraya girip maaşlarını çekmek istedi...

25 Mart 2011 02:00

T24 - Akyazı ilçe merkezinde bulunan Halk Bankası Şubesi'nin ATM'sine ellerinde banka kartıyla giden Bağkur emeklileri sıraya girip maaşlarını çekmek istedi. 

Ancak hesaplarında almaları gerekeninin iki katı para olduğunu gördüler.Bazı emekliler günlük para çekme limiti bin TL olan ATM'den hesaplarındaki bu parayı çektiler.Kısa bir süre sonra olay fark edilince banka yetkilileri, ATM'yi devre dışı bıraktı. 

Yapılan araştırmada hatanın merkezden kaynaklandığı belirlenirken bankadan iki aylık maaş alan emekliler, "Şifremi girdiğimde 550 TL civarında aldığım aylığın 1000 TL olarak yatmış olduğunu gördüm. Torba Yasa'dan dolayı maaşların bir miktar zamlı olacağını bekliyorduk, çok fazla olunca şaşışırıp sevindik" dedi.

Banka akşam saatlerde sorunun giderilmesi üzerine tekrar emeklilere maaş ödemesi başladı.  

Akyazı İlçe merkezinde yaklaşık bin 100 emekliye maaş ödendiği belirtilirken, banka yetkilileri kaç emeklinin hesaplarında yanlışlıkla fazladan yatan paralı aldıklarını açıklamadı.   

Ancak aldıkları paranın gelecek ayki maaşlarından kesileceği belirtildi.



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