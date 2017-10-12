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ATM'de kart kopyalama düzeneği ve kamera bulundu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de bir bankanın otomotik para çekme makinesinde (ATM) kart kopyalama düzeneği ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera bulundu

12 Ekim 2017 17:16

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de bir bankanın otomotik para çekme makinesinde (ATM) kart kopyalama düzeneği ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir bankaya ait ATM\'ye kart kopyalama cihazı takıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. ATM’de yapılan incelemede kart kopyalama düzeneği ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera tespit edildi. Olayla ilgili takibe alınan E.Ö. ve M.N.B., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada kart kopyalama cihazları ile banka kartları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. E.Ö. ve M.N.B., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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