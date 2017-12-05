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ATM'de bulduğu parayı sahibine verdi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Zeynal Mortaş ATM'de unutulan 1500 yüz lirayı sahibine teslim etti

05 Aralık 2017 18:07

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, Zeynal Mortaş ATM\'de unutulan 1500 yüz lirayı sahibine teslim etti.
Hafta sonu para çekmek amacıyla PTT’nin ATM bölümüne giden Zeynal Mortaş, burada 1500 lira para buldu. Çevrede kimse olmadığı için paranın sahibine ulaşamayan Mortaş, Emniyet Müdürlüğü‘ne giderek durumu anlattı. Polis ekipleri de güvenlik kameralarından parayı çektikten sonra almayı unutan kişinin Fatma Aç olduğu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü\'ne çağırılan kadına parası, Zeynel Mortaş tarafından verildi. Parasını alan Fatma Aç, duyarlılığından dolayı Mortaş\'a teşekkür etti.

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