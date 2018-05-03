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ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim etti

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Enkan Ertaş, banka ATM’sinde bulduğu parayı polisler aracılığıyla sahibine teslim etti

03 Mayıs 2018 14:03

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde Enkan Ertaş, banka ATM’sinde bulduğu parayı polisler aracılığıyla sahibine teslim etti.
Gölbaşı\'nda Erkan Ertaş, dün akşam saatlerinde işlem yapmak için gittiği ATM’de bin 440 lira para unutulduğunu gördü. Ertaş, parayı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüp polislere teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, parayı ATM’de unutan kişinin Murat Özalp olduğunu belirledi. Emniyet Müdürlüğüne çağrılan Murat Özalp’a parası verildi. Parasını alan Murat Özalp duyarlılığından dolayı Erkan Ertaş’a teşekkür etti.

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