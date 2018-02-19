Atmalar Ligi 1'inci kademe yarışmaları sona erdi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)



MERSİN’in ev sahipliğinde düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1’nci Kademe Yarışmaları sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu\'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde düzenlenen yarışmalara Türkiye genelinden 287 sporcu katıldı.

Özlem Becerek, disk atma U18 kızlarda 50.11’lik dereceyle Türkiye rekoruna imza atarken, dünya 5’ncisi Eda Tuğsuz, 65.20’lik dereceyle 2018 dünya listesinde ikinci sıraya yerleşti. Çekiç atma kadınlarda Kıvılcım Kaya, 70.63 ile birinci olurken, dünya listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Bu arada 65.20’lik derecesinden sonra yarışmadan çekilen Eda Tuğsuz, \"Ağustos ayından bu yana yarışmıyordum. Bu yarışma da atıcılığın ilk sezon yarışması. Bu ilk basamak yarışma olduğu için antrenmansız geldim. 65,20’lik derece ile sezonu iyi bir şekilde açtım. Bileğimde de bir sıkıntı vardı. Bu yüzden kendimi de çok zorlamak istemediğim için yarıştan çekildim\" dedi.

Öte yandan Seyfi Alanya Kupası’nda en dikkat çekici derece ise Eşref Apak’tan geldi. Olimpiyat madalyalı Apak, yeni sezona 10 Şubat’taki 77.39’luk derecesiyle girdikten sonra, Mersin’de çekici 77.73 ile tamamladı ve IAAF 2018 listesinin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Aynı yarışmada Özkan Baltacı da 76.18’lik dereceye imza attı.

İki gün boyunca birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Vali Ali İhsan Su, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim kurulu Üyesi Ali Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim kurulu Üyesi Mustafa Yasin Taş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Halil Oğuz, Nevin Yanıt Tesis Amiri Zübeyde Yıldız ve antrenörler tarafından verildi.

Yarışmalar sonunda büyük kadınlar disk atmada 1 kiloda Handenur Güler, büyük kadınlar çekiç atma 4 kiloda Kıvılcım Kaya Salman, U20 kadınlar disk atma 1 kiloda Aysel Yılmaz, U20 kadınlar çekiç atma 4 kiloda Dünya Ezgi Sayan, U18 kızlar disk atmada 1 kiloda A-Grubu Emine Çömlek, U18 kızlar disk atma 1 kiloda B-Grubunda Özlem Becerek, U18 kızlar çekiç atma 3 kiloda Fatmanur Diril ve U16 kızlar disk atma 750 gramda Edanur Şimşek birinci oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cirit atan sporcular

-Eşref Apak\'tan detaylar

-Eda Tuğsuz\'dan detaylar

-Genel detaylar

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