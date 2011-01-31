'Atmaca 53'ün yola çıkması yasak

T24 - Yürüyen tekne ve helikopter gibi üretimlerine otomobili ekleyen 'Laz Mucit' Hayrullah Koçoğlu'na polisten uyarı geldi. 'Atmaca 53' isimli otomobil saatte 120 km yapabiliyor.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'Laz Mucit' olarak tanınan 55 yaşındaki işçi emeklisi Hayrullah Koçoğlu, daha önce yürüyen tekne ve helikopter gibi üretimlerle gündeme gelmişti. Koçoğlu'nun son üretimi ise bir otomobil.
İki ayda tamamlanan otomobile 'Atmaca 53' adı verildi, sürücü ile birlikte 3 kişi taşıyabilen araç 1300 motorlu ve saatte 120 kilometre hız yapabiliyor.
Hurdaya ayrılan bir motoru onaran, diğer mekanik aksamlarını da kendisi yapan 'Laz Mucit', ekonomik olması için araca LPG sistemi de taktı. Otomobilin maliyeti 10 bin lirayı buldu.
Otomobilin projesi üzerinde iki yıl boyunca çalıştığını söyleyen Koçoğlu, şöyle konuştu:
"Çok iyi çelik bir gövdeye sahip. Takla atsa içindekine birşey olmaz. Çok sağlam ve küçük bir aile arabasıdır. Bu arabanın hayranı çok. Yayla ve köy gezileri için uygun bir araç. Motor ve aktarma organları dışında tasarımı ve imalatı bana ait. İki yıl projesi üzerinde çalıştım. Motoru hariç bu araç yerlidir. Hiçbir eğlence çalışıp üretmek kadar zevkli olmamıştır. Gençlerin de bu tür işlere kafa yormasını isterim."
Koçoğlu, ürettiği otomobilinin tescil kaydı yapılamadığı için trafiğe çıkamadığını belirterek, bu yönde polis ekiplerinden uyarı aldığını söyledi.
Koçoğlu, "Bu arabanın nüfus cüzdanı yok. Bu çocuk dünyaya gelmiş ama kimliği belli değil. Buna nüfus cüzdanı istiyorum. Trafiğe çıkamıyorum. Polis de, "trafiğe çıkma" diye uyardı. Arabamın trafiğe çıkması için izin istiyorum" diyerek yardım istedi.