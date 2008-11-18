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Yaşam

ATM soyguncuları güvenlikçiyi öldürdü

Bir bankaya ait ATM zırhlı aracını soymaya kalkışan üç soyguncu, güvenlik görevlisi Ekrem Biçer’i kurşun yağmuruna tuttu.

18 Kasım 2008 02:00

Üç soyguncu, güvenlik görevlisi Ekrem Biçer'i (27) kurşun yağmuruna tuttu. Parayı alamayan şahıslar otomobili gasp edip kaçtı.

Adana Turgut Özal Bulvarı'nda dün sabah bir bankaya ait ATM'ye zırhlı araçla yanaşan banka çalışanı ve özel güvenlik görevlisi, para koymak için ATM'nin kapısını açtı. Bu sırada ortaya çıkan çantalı 2 kişi, güvenlik görevlisine saldırıp yere düşürdü. Görevli Ekrem Biçer, silahını davrandığı sırada diğer tarafta gözcülük yapan bir diğer saldırgan silahla Biçer'i vurdu. Daha sonra üç kişi Biçer'i kurşun yağmuruna tuttu. Bankanın diğer görevlisi ise ATM'nin içinde saklandı.

Çevrede 21 boş kovan bulundu

Soyguncular güvenlik görevlisi Biçer'i ağır yaraladıktan sonra, yoldan geçen bir otomobili gasp ederek ATM'den para alamadan kaçtı. Hastaye götürülen güvenlik görevlisi kurtarılamadı.

Polis tüm güzergâhlarda önlem alırken, helikopterle havadan arama yaptı.Yapılan tüm aramalara rağmen soyguncular bulunamadı. Gasp edilen otomobil terk edilmiş halde bulundu. Ekrem Biçer'in 4 yıldır bankada çalıştığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 21 adet boş kovan bulunurken, güvenlik görevlisinin silahı incelenmek üzere alındı. Acı haberi duyan ve hastaneye gelen Biçer'in annesi Ayşe ve babası Zekeriya Biçer gözyaşlarına boğuldu. Baba Zekeriya Biçer, "Beni çekmeyin, katilleri bulun" diye bağırdı.

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