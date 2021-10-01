ATM patlatmayı öğretmek için video çeken şüpheli kendini patlattı

Almanya ve Hollanda'da ATM patlatan ve nasıl yapıldığına ilişkin video çeken bir suç örgütüne bağlı bir kişi, eğitim çekimi yaparken kendini patlatarak hayatını kaybetti. Olay, polisin dikkatini çekti ve suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Hollanda’nın Utrecht kentinde ATM patlatmayı öğretirken meydana gelen patlamada bir şüpheli hayatını kaybederken biri de ağır yaralandı.

Europol, olay üzerine ATM’leri patlatan suç örgütünün peşine düştü. 18 ay süren operasyonda 9 kişi tutukladı.

Suç örgütünün Almanya’da 2.15 milyon Euro kayba olan ATM bombalamalarından sorumlu olduğu ortaya çıktı.