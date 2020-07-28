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ATM, kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırıp kendini polise ihbar etti

28 Temmuz 2020 07:10

Adana’da bir kişi bankamatik kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırıp ardından kendini polise ihbar etti. Bankanın camını kıran kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen A.İ., iddiaya göre para çekmek için kartını ATM cihazına soktu. Cihazın hesap kartını rehin alması üzerine çare arayan A.İ., içeride birilerinin olduğu düşüncesiyle, bankanın camına vurmaya başladı. Sesini duyuramadığını düşünün A.İ., bu kez kaldırımdaki parke taşını alarak, bankanın kapı camını kırmaya çalıştı. 

Kendini ihbar etti

Kapı camını kıran A.İ., halen kimseye ulaşamayınca, 112'yi arayarak kendisini polise ihbar etti. Gözaltına alınan A.İ., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

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