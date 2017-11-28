ATM işlemlerine sınırlama getirilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM’lere de “şüpheli işlem” sınırlaması getirilecek. Söz konusu uygulamada ATM'lerde para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, Suç gelirlerinin aklanmasını önleme iddiasıyla bankacılık işlemlerinde yeni adımlar atılmaya hazırlanılıyor. ATM’ler ve cebe havalede yapılan işlem sayısına bakılacak. İşlemler konusunda kısıtlayıcı önlemler alınacak. Cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6 fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek.

MASAK da illegal bahis-kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.

İşlem sayısına bakılacak

Bankalar ve finans kuruluşlarıyla işbirliği kapsamında ATM’lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak.

Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.

Risk grubundaki işlemler

Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor. Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.