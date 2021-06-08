ATM'deki yazılım hatasını fark ettiler, 625 bin TL çektiler!

Diyarbakır'da, özel bir bankanın ATM'sindeki yazılım hatasını fark eden 4 inşaat işçisi, sistem parayı verdikten sonra "iptal" tuşuna basıp, hesaplarında 2 bin TL olmasına rağmen 625 bin 440 TL çekti.

Geçen hafta, kent merkezinde ATM'lerin bulunduğu caddede meydana gelen olayda, bankanın 2 ATM'sine para saymaya gelen görevliler, 1'inin haznesindeki parada eksik olduğunu fark etti. Diğer ATM'de yapılan incelemede de aynı eksik olduğunu anlayan çalışanlar, şüphe üzerine inceleme başlattı.

10 günde 625 bin TL çektiler

Başka bankaların kartları ile para çekildiği sırada 'iptal' tuşuna basıldığı, para verme ünitesine yapılan bu müdahale sonucu hesapta para eksilmemesine rağmen ATM'den çıkan tutarın ele geçirildiği tespit edildi. Banka görevlileri, yazılımdaki bu açıkla 10 günde 625 bin 440 TL'lik işlem yapıldığını tespit etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ihbar üzerine harekete geçerek, çalışma başlattı. Banka görevlileri ile koordineli çalışma yürüten polisler, ATM'lerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, paraların 2 ATM'den çekildiği tespit edildi.

Para çekerken yakalandılar

Bu sırada banka çalışanları, ATM'lerin birinden 2 kişinin aynı yöntemle para çekmeye çalıştığını saptadı. İhbar üzerine ATM'ye giden polis ekipleri, 2 kişiyi, başkasına ait kartla işlem yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan A.K. ve Z.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.K. ve Z.B.'nin inşaat işçisi olduğu belirlendi.

"Bitcoin'den kazandım"

Araştırmalarını sürdüren polis, güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı inceleme sonucu 1 kişinin daha ATM'lerdeki bu açığı kullandığını tespit etti.



Şüphelinin S.B. olduğunu ve onun da inşaat işçisi olarak çalıştığını saptayan polis, belirlenen adresine operasyon düzenledi. S.B., gözaltına alındı.



10 günde bu açığı kullanarak elde ettiği paralar ile otomobil aldığı belirlenen S.B.'nin aracına mahkeme kararıyla el koyuldu. S.B.'nin, otomobil için yakınlarına, "Bitcoin'den para kazandım. O parayla da araba aldım" dediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Z.B. ve M.A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)