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Yaşam

ATM ARIZALANDI EMEKLİLER ÇİFT MAAŞ ÇEKTİ ZONGULDAK (A.A)

25 Mart 2011 17:02

-ATM ARIZALANDI EMEKLİLER ÇİFT MAAŞ ÇEKTİ  ZONGULDAK (A.A) - 25.03.2011 - Halkbank Zonguldak Şubesi ATM'lerinde yaşanan sistem arızası nedeniyle bazı emeklilere çift maaş ödendi. Halkbank Şube Müdürü Metin Koçer, dün saat 00.00'dan itibaren emeklilerin ATM'lerden maaşlarını çekmeye başladıklarını söyledi. Sistem arızası nedeniyle emekli maaşlarının iki kat yatırıldığını ifade eden Koçer, şöyle konuştu: ''Hesabında maaşının iki katı para bulunduğunu fark eden beş emeklimizin uyarısı üzerine durum ortaya çıktı. Hesaplarına yatırılan fazla para geri çekildi. Müşterilerimizden isteğimiz, aldıkları çift maaşın yarısını geri ödemeleridir. Çünkü önümüzdeki ay maaş alamayacak, üstelik faiz de ödeyecekler. Kaç kişinin fazla maaş çektiği konusunda elimizde net rakam yok. Bu daha sonra belli olur. Sorun Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da dünden itibaren sorun yaşadığımız bilgisayar sistemimizden kaynaklanabilir. Problemin kaynağını henüz çözemedik. Şu anda genel müdürlük bloke ettiği için maaşlar çekilemiyor.''

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