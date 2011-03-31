-''ATLIKARINCA''NIN GALASI YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - İlksen Başarır'ın yönettiği ''Atlıkarınca'' filminin galası yapıldı. Beşiktaş G-Mall'daki galaya, başrol oyuncuları Mert Fırat, Nergis Öztürk ve Zeynep Oral ile davetliler katıldı. Aile içi cinsel istismarı konu alan film, 1 Nisan'da vizyona girecek. Film gösteriminden önce açıklama yapan Mert Fırat, film gösterime girdikten sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalar yapılmasını arzu ettiklerini söyledi. Filmin Antalya'da gösterildiğini kaydeden Fırat, ''Orada olumlu tepkiler aldık. Umarım bu şekilde devam eder. Olumsuz bir tepki yok. Ben Türkiye halkının vicdanına güveniyorum. Bu meseleyi doğru bir biçimde aktardığımız için olumsuz bir tepki geleceğini düşünmüyoruz. Çünkü bizim filmimizde hiçbir cinsel istismar sahnesi yok. Seyirciyi rahatsız edecek şeyler görecekleri şeyler değil, filmin içinde hissedecekleri, kuracakları empati. Bu daha değerli. Dolayısıyla biz bunu oynadık'' şeklinde konuştu. Yönetmen İlksen Başarır, ''Atlıkarınca''nın senaryosunu, önceki filmi ''Başka Dilde Aşk''ta olduğu gibi oyuncu Mert Fırat ile birlikte yazdı. ''Atlıkarınca'' filminin senaryosu, 47. Altın Portakal Film Festivalinde ''En İyi Senaryo'' ödülünü aldı. Ayrıca, bu yılki festivalde filmin genç oyuncusu Zeynep Oral, ''Behlül Dal Jüri Özel Ödülü''ne layık görüldü. ''Atlıkarınca'', 30. Uluslararası İstanbul Film Festivalinde, Ulusal Altın Lale Ödülü için yarışacak.