-''ATLIKARINCA'' GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Türk sinema izleyicisi, bu hafta 3'ü yerli 6 yeni filmle buluşacak. Oğuz Yalçın'ın yönettiği ve Emir Benderlioğlu, Orhan Bıyıklı, Ceren Şekerci ile Mesut Çakarlı'nın oynadığı ''Hop Dedik: Deli Dumrul'' filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin yüzünü güldürecek. Filmin konusu şöyle: ''Deli Dumrul, İstanbul'un kurtlar kuşlar alemine meydan okumuş ve oyuna getirilerek hapse düşmüştür. İçeride hayatının zindana döneceğini düşünürken, ruh dünyasında derin tesirler meydana getirecek olan gönül erlerinden İhsan Bey ile tanışır. Hapiste Dumrul ile İhsan Bey'in en has talebesi ve manevi evladı Alperen arasında sıkı bir dostluk başlar. Deli Dumrul'u, gönül eri İhsan Bey'i ve yiğitlik timsali Alperen'i uğradıkları iftiralardan aklayıp kurtaracak kişi ise Başkomiser Semih ve Komiser Zeynep'tir. Önce İhsan Bey ve Alperen, ardından da Deli Dumrul aklanarak tahliye olur. Yalana, dolana, talana, hırsıza, arsıza, yolsuza ve haine ve de cümle haşarata 'hop dedik' diyen Deli Dumrul artık özgürdür.'' İlksen Başarır'ın yönettiği ve Nergis Öztürk, Mert Fırat, Zeynep Oral ile Sercan Badur'un oynadığı ''Atlıkarınca'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, Erdem, Sevil ve çocukları Edip ile Sevgi'nin küçük bir kasabada süren yaşamları, Sevil'in annesinin felç geçirmesi sonucu değişmeye başlar. Aradan geçen 10 yıl içinde Edip yatılı okula gider, Erdem ise iyi bir yazar olma peşindedir. Sevil, Sevgi'nin ani bir şekilde değişen tavırlarını fark eder. Erdem bir trafik kazasında yaşamını kaybedince ailede yeni sırlar ortaya çıkar. Shiar Abdi'nin yönettiği ve Abbülselam Kılgı (Selamo), Abdullah Ado, Aydın Orak ile Brader Musiki'nin oynadığı ''Meş (Yürüyüş)'' filmi, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin derinden etkilediği Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçiyor. -YABANCI FİLMLER- Brad Furman'ın yönettiği ve Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe ile Josh Lucas'ın oynadığı ''Güneşin Karanlığında (The Lincoln Lawyer)'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverleri etkileyecek. Filmin konusu şöyle: ''Mick Haller, karizmatik ve yakışıklı bir ceza avukatıdır. Los Angeles'ta Lincoln marka arabasını ofisi olarak kullanmasıyla ünlüdür. Kariyeri boyunca genellikle önemsiz suçlar işlemiş suçluları savunmuştur. Ancak birden bire önüne hayatının fırsatı çıkar. Beverly Hills'in yakışıklı bir zengini cinayetle suçlanmaktadır ve kendisini savunması için Mick'i tutmak istemektedir. Bu kadar basit ve kendisine kolayca para kazandıracak gibi gözüken bu dava bir anda bir ölüm kalım savaşına dönüşür.'' Daniel Alfredson'un yönettiği ve Noomi Rapace, Lena Endre, Annika Hallin ile Michael Nyquist'nin oynadığı ''Arı Kovanına Çomak Sokan Kız (The Girl Who Kicked The Hornet's Nest)'' filminin konusu şöyle: ''Lisbeth Salander kafasında bir kurşunla bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. İyileşir iyileşmez de yargılanacağı duruşmaya götürülecektir. Davasını hayatı pahasına savunan Salander, gazeteci Blomkvist'in de yardımıyla masumiyetini kanıtlayacak ve derin devletin sırlarını ortaya çıkaracaktır.'' Catherine Hardwicke'in yönettiği ve Amanda Seyfried, Gary oldman, Billy Burke ile Shiloh Fernandez'in oynadığı ''Kız ve Kurt (Red Riding Hood)'' filmi, fantastik ve gizemli sahneleriyle izleyicilerle buluşacak. Filmde, ailesi zengin Henry ile evlendirmek istediğinden Valerie ve sevgilisi Peter kaçma planları yapar. O sırada kasaba korkunç bir olayla sarsılır. Valeri'nin kız kardeşi, civardaki ormanda bir kurt adam tarafından öldürülür. Yardım için çağrılan ünlü kurt adam avcısı Peder Solomon, gündüzleri insan formunda olan kurdun aralarından biri olabileceğini söyler.