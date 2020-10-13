Atlı polisler halat bağlayıp yürütmüştü; 1 milyon dolarlık 'köle' davası açtı!

ABD'de atlı polisin bir halata bağlayıp yürüttüğü siyah vatandaş, olayın yaşandığı doğu Texas kentine ve polis departmanına dava açtı. Donald Neely isimli vatandaş gözaltına alınırken 'köle gibi' küçük düşürüldüğünü ve büyük korku yaşadığını ifade etti.

Texas'ın Galveston ilçesinde Neely adına aılan davada polis memurlarının davranışlarının "abartılı ve kabul edilemez" olduğu belirtildi. Suç duyurusunda memurların hem Neely'yi fiziksel olarak sakatladığı hem de ciddi anlamda psikolojik olarak rahatsız ettiği belirtildi.

Davada şehir ve polis teşkilatının suçlu bulunması durumunda Neely'ye bir milyon dolar ödenecek.

2019'un Ağustos ayında çekilen fotoğrafta Neely'nin ellerinin kelepçeli olduğu ve vücuduna bir halat bağlı olduğu görülüyordu. Halatı at üzerindeki polis memuru tutuyordu. Bu fotoğraf ülkede büyük yankı uyandırmış ve polisin Neely'ye "köle muamelesi" yaptığı eleştirilerine sebep olmuştu.

Olayın meydana geldiği zaman evsiz olan Neely, "başkasının mülküne izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Davada Galveston kenti de "ihmalkarlık" ile suçlandı.

Teksas kolluk kuvvetleri olayın yasaları ihlal etmediğini savunuyor.