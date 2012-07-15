Atletleri saha içinde soydular

Eskişehir’de dün başlayan başlayan Masterler Atletizm Şampiyonası’na katılan spoculardan 9’unun saha içindeki çimlerin üzerine bıraktığı çantalarındaki paraları çalındı.

Milliyet'in haberine göre, Eskişehir Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde yapılan Masterler Atletizm Şampiyonası’na 15 bölgeden toplam 155 kadın ve erkek sporcu katıldı. 30 yaş üzeri kategorilerde düzenlenen müsabakaların ilk bölümünde 5 bin metrelik etap koşuldu.

Koşuyu Ender Öz (56) birinci tamamladı. Madalyasını aldıktan sonra, koşu öncesinde çimlerin üzerine bıraktığı çantasını yanına giden Öz, içindeki 580 dolar ve 110 TL’sinin çalındığını farketti. Öz, durumu diğer sporcu arkadaşlarına anlatınca sporcuların da parasının çalındığı anlaşıldı. Öz, “Böyle rezalet olamaz. Bir madalya 580 dolar ve 110 TL’ye mal oldu” dedi.