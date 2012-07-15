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Yaşam

Atletleri saha içinde soydular

Eskişehir’de dün başlayan atletizm şampiyonasına katılan spoculardan 9’unun saha içindeki çimlerin üzerine bıraktığı çantalarındaki paraları çalındı

15 Temmuz 2012 07:40

Eskişehir’de dün başlayan başlayan Masterler Atletizm Şampiyonası’na katılan spoculardan 9’unun saha içindeki çimlerin üzerine bıraktığı çantalarındaki paraları çalındı.

Milliyet'in haberine göre, Eskişehir Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde yapılan Masterler Atletizm Şampiyonası’na 15 bölgeden toplam 155 kadın ve erkek sporcu katıldı. 30 yaş üzeri kategorilerde düzenlenen müsabakaların ilk bölümünde 5 bin metrelik etap koşuldu.

Koşuyu Ender Öz (56) birinci tamamladı. Madalyasını aldıktan sonra, koşu öncesinde çimlerin üzerine bıraktığı çantasını yanına giden Öz, içindeki 580 dolar ve 110 TL’sinin çalındığını farketti. Öz, durumu diğer sporcu arkadaşlarına anlatınca sporcuların da parasının çalındığı anlaşıldı. Öz,  “Böyle rezalet olamaz. Bir madalya 580 dolar ve 110 TL’ye mal oldu” dedi.

 

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