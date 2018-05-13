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Spor

Atletler Ata'sı için koştu

İZMİR, (DHA) İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl coşkuyla gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "İzmir 19 Mayıs Ulusal Yol Koşusu" renkli görüntülere sahne oldu

13 Mayıs 2018 15:13

İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin her yıl coşkuyla gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen \"İzmir 19 Mayıs Ulusal Yol Koşusu\" renkli görüntülere sahne oldu.
10 kilometre mesafeli koşuya 7\'den 70\'e bini aşkın İzmirli katıldı. Atatürk\'ün Samsun\'a ayak basarak Milli Mücadele\'yi başlattığı günün anısına yapılan koşu Cumhuriyet Meydanı\'ndan start aldı. Göztepe istikametinde koşan sporcular, Küçükyalı ayrımından dönerek koşuyu yine Cumhuriyet Meydanı\'nda tamamladı. Atletizm Federasyonu ve uluslararası yarış kurallarına uygun olarak yapılan koşuda ilerlemiş yaşına rağmen gençlerle yarışan ruhu genç atletler de büyük alkış topladı. Koşuda büyük erkeklerde birinciliği Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw kazanırken, kadınlarda Yayla Kılıç altın madalyanın sahibi oldu. Gençler kategorisinde ise erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda Oya Acar birinci oldu.

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